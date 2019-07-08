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В Госдуме оценили предложение Зеленского провести переговоры
08 июля 2019, 14:24 • 208 • Украина
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить Крым и ситуацию в Донбассе.
© duma.gov.ru
«В действиях Зеленского больше игры на публику, чем реальной дипломатии. Что ему мешало начать переговоры по всем важным для него вопросам, что называется, без галстуков и без иностранных наблюдателей? Ничего. Но шоу должно продолжаться. Судя по всему, это основной внешний и внутренний политический тезис сегодняшнего официального Киева», — считает депутат.
По его словам, российская сторона в ходе переговоров не станет обсуждать вопрос Крыма.
«Зеленский это знает, поэтому действует по принципу «если не можем вернуть Крым, то по крайней мере, покажем народу Украины зрелище», — заключил Бальбек.
Ранее Зеленский предложил Путину провести в Минске переговоры и обсудить Крым и ситуацию в Донбассе.
При этом, по словам украинского лидера, на переговорах должны присутствовать президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.
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