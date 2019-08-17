В Госдуме оценили предложение Польши по военному сдерживанию России

России не стоит обращать внимание на заявления Польши о размещении на территории страны войск США, так как Варшава лишь озвучивает то, что указывают «ее хозяева-американцы». Такого мнения придерживается первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Вот как детям на новогодней елке воспитательница раздает стихи по четверостишию, так американцы раздают тексты всем чиновникам государственного уровня, и они по очереди их озвучивают. <…> Обращать внимание на эти высказывания вообще не стоит, это несерьезно, и не дай бог втягиваться в какую-то гонку вооружений», — цитирует Шерина «РИА Новости» 17 августа.

Депутат назвал дикостью желание одной страны разместить на своей территории войска другой страны. Кроме того, любой ответ России на подобные призывы будет «большой честью для Польши», считает Шерин.

Накануне глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что нахождение американских военных на территории страны напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, и остановит якобы проводимую Москвой «агрессивную политику». Министр выразил надежду на обсуждение данного вопроса с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Польшу, где американского лидера ожидают в период с 31 августа по 2 сентября.

Ранее в США задумались о передислокации своего военного контингента из Германии в Польшу. Как отмечал американский посол в ФРГ Ричард Гренелл, Берлин отказывается увеличивать расходы на оборону до требуемых Вашингтоном 2% от ВВП и тратит свои излишки не на содержание военных США, а на «внутренние программы».

14 августа в Варшаве объявили о намерении поднять цену на транзит российского газа.