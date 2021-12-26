В Госдуме оценили предложение НАТО о «нормальной встрече» с Россией

Североатлантический альянс (НАТО) согласился провести «нормальную встречу» с Россией, однако все еще остаются вопросы по тем целям, которые ставят перед собой западные коллеги. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Диалог России и НАТО в последние годы нельзя было назвать содержательным, но после прошедшей встречи президентов России и США «неожиданно» альянс согласился провести нормальную рабочую встречу», — сказал он «РИА Новости».

По словам парламентария, России прежде всего необходимы гарантии безопасности, однако еще предстоит узнать, какие цели ставит перед собой Запад.

Он также отметил, что для России важно «проговорить «красные линии», получить юридические гарантии нераспространения НАТО на восток». Белик выразил мнение, что именно эту тему альянс попытается «заболтать, увести переговоры по другому сценарию». Вместе с тем он подчеркнул, что у российских дипломатов есть большой опыт общения с такими «сложными» партнерами.

Ранее, в воскресенье, замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что в данный момент прорабатываются сроки и формат заседания Совета Россия — НАТО.

В этот же день агентство Anadolu со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг назначил заседание Совета Россия — НАТО на 12 января. По словам собеседника агентства, с Москвой продолжаются контакты по этому вопросу.

25 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает ключевой тему нерасширения НАТО в ходе обсуждения с Западом гарантий безопасности. Это должны предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в российской позиции, подчеркнула она.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.