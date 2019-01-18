Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Токио официально озвучили даты предстоящего визита премьер-министра Синдзо Абэ...
"Опасная иллюзия, чреватая безумными планами": В Госдуме оценили новую...
«Плюс 20» на Аляске: США расширят систему ПРО на границе с Россией
Путин дал Арктике своего замминистра
Главная / Украина

В Госдуме оценили предложение Климкина переформатировать отношения с Россией

18 января 2019, 17:24  •  125 • Украина
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о необходимости тотального переформатирования отношений с Россией.
 
РИА Новости
 

«Климкина поджимает время грядущей избирательной кампании. И раз уж Пётр Порошенко живёт по принципу «то, что великие предки построили, новый президент Украины всегда сломать сможет», то к марту нужно выйти, что называется, очищенными от любого, даже мельчайшего, российского следа. Именно поэтому сейчас судорожно разрываются договоры», — полагает Бальбек.

Он отметил, что в настоящее время на Украине жажда наживы и власти затмевает всё.

По его словам, это политическая эпидемия, которую в будущем могут назвать украинским синдромом. 

Ранее Климкин предложил тотально переформатировать отношения с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

125
Источник
Похожие новости
17 января 2019, 19:54
На Украине увеличили размер штрафа за продажу книг из России
18 января 2019, 17:25
Газ на Украине за два года подорожал на 89%
17 января 2019, 19:54
Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о взыскании с «Газпрома» $2,6 млрд и аресте активов
Загрузка...
17 января 2019, 23:10
Эксперт оценил решение суда во Львове отменить запрет на «русскоязычный продукт»
18 января 2019, 17:24
В Госдуме оценили предложение Климкина переформатировать отношения с Россией
18 января 2019, 12:09
«Нафтогаз» назвал главную задачу на переговорах с Россией и ЕС
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 января 2019, 10:54
Хотим домой вернуться живыми: рота ВСУ отказалась идти в бой
16 января 2019, 01:54
Россия снова "показала фигу" ПАСЕ
13 января 2019, 12:09
Угрожающего ″Северному потоку - 2″ американского посла ″политически изолировали″ в Берлине - СМИ
17 января 2019, 15:09
Собчак cделала ошибку, приехав в Киев
17 января 2019, 16:54
″Все жертвы, которые заплатила Украина, были зря″: Развязавший войну в Донбассе Порошенко заговорил о мире
14 января 2019, 23:54
ВСУ решили "избавиться" от пожелавших "вернуться домой живыми" бойцов
17 января 2019, 18:24
Почему мы не отдаем Украине Януковича, а Елену Бойко отдали?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.