В Госдуме оценили предложение Климкина переформатировать отношения с Россией

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о необходимости тотального переформатирования отношений с Россией.

«Климкина поджимает время грядущей избирательной кампании. И раз уж Пётр Порошенко живёт по принципу «то, что великие предки построили, новый президент Украины всегда сломать сможет», то к марту нужно выйти, что называется, очищенными от любого, даже мельчайшего, российского следа. Именно поэтому сейчас судорожно разрываются договоры», — полагает Бальбек.

Он отметил, что в настоящее время на Украине жажда наживы и власти затмевает всё.

По его словам, это политическая эпидемия, которую в будущем могут назвать украинским синдромом.

Ранее Климкин предложил тотально переформатировать отношения с Россией.