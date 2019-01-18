|
В Госдуме оценили предложение Климкина переформатировать отношения с Россией
18 января 2019, 17:24 • 125 • Украина
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о необходимости тотального переформатирования отношений с Россией.
РИА Новости
«Климкина поджимает время грядущей избирательной кампании. И раз уж Пётр Порошенко живёт по принципу «то, что великие предки построили, новый президент Украины всегда сломать сможет», то к марту нужно выйти, что называется, очищенными от любого, даже мельчайшего, российского следа. Именно поэтому сейчас судорожно разрываются договоры», — полагает Бальбек.
Он отметил, что в настоящее время на Украине жажда наживы и власти затмевает всё.
По его словам, это политическая эпидемия, которую в будущем могут назвать украинским синдромом.
Ранее Климкин предложил тотально переформатировать отношения с Россией.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
125
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 января 2019, 10:54
|
16 января 2019, 01:54
|
13 января 2019, 12:09
|
17 января 2019, 15:09
|
17 января 2019, 16:54
|
14 января 2019, 23:54
|
17 января 2019, 18:24