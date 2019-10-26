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В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

26 октября 2019, 13:24  •  48 • Украина
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
 
РИА Новости
 

«Если отстаивать главные ценности ПАСЕ, то тогда, прежде всего, нужно исходить из приоритета прав человека. Если из него исходить, то среди важнейших прав — право на самоопределение граждан тех или иных территорий», — пояснил Новиков.

Он подчеркнул, что крымчане демократическим путём вернулись в состав Российской Федерации.

Депутат также отметил, что если украинские политики собираются и дальше использовать эту «карту» для создания дополнительных проблем и для того, чтобы поставить Россию в сложное положение в ПАСЕ, то они, по мнению парламентария, будут действовать вразрез с интересами украинского народа.

«Потому что всё, что раскалывает, вносит раздор между Россией и Украиной, — это никоим образом не отвечает интересам нашего, по сути, единого народа», — добавил Новиков.

Ранее Разумков на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич исключил компромисс по вопросу возвращения России в Парламентскую ассамблею.

Он также заверил, что созданная в организации группа «Балтик плюс» при участии Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы и настроена отстаивать «базовые ценности» ПАСЕ.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия делегации России в полном объёме.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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