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В Госдуме оценили позицию Киева по визиту крымской делегации в Сербию
12 декабря 2019, 12:39 • 40 • Украина
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал протест МИД Украины в связи с визитом представителей администрации Крыма в Сербию.
РИА Новости
«Визит крымских политиков в Сербию состоялся почти неделю назад, протестовать Киев начал только сейчас. Очевидно, что эта тема их заботит не очень сильно, но для галочки можно и протест написать, даже посла вызвать», — считает депутат.
По словам Белика, к подобным действиям со стороны внешнеполитического ведомства Украины «все привыкли и особо не реагируют».
«Между Москвой и Белградом давно и прочно сложились тёплые взаимоотношения», — заключил он.
Ранее МИД Украины вызвал сербского посла для выражения протеста в связи с визитом представителей администрации Крыма в Сербию.
5 декабря крымская делегация во главе с зампредседателя совета министров Крыма, постпредом президента России Георгием Мурадовым посетила Белград.
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