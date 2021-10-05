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В Госдуме оценили появление Дня отца в России

05 октября 2021, 03:00  •  62 • Политика
Депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов заявил, что хорошо относится к идее празднования Дня отца. Таким образом депутат 4 октября оценил появление в России соответствующего праздника.
«Праздник День матери есть, соответственно, День отца логично вписывается в эту концепцию. Я считаю, что чем больше будет семейных праздников, которые будут направлены на то, чтобы дети внимательнее относились к своим родителям, тем больше будут укрепляться традиционные семейные ценности. Поэтому эту инициативу можно только поддержать», — сказал депутат сайту RT.
Нилов отметил, что этот день должен стать не только праздничной датой, но и повысить уровень ответственности отцов. Депутат считает, что мероприятия, которые будут проводиться в этот день, могут повлиять на тех мужчин, что уклоняются от уплаты алиментов.
«У детей появится дополнительная возможность проявить свои чувства и поздравить отца. Ведь многие, когда взрослеют, перестают по тем или иным причинам общаться с родителями, и возможно, что именно праздник станет духовной скрепой, позволяющей наладить отсутствующий диалог», — добавил Нилов.
Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране Дня отца. Праздник будет отмечаться каждое третье воскресенье октября.
В конце июля на тот момент уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что появление на всероссийском уровне Дня отца подчеркнет роль мужчин в воспитании детей.
Кузнецова отметила, что запрос на учреждение Дня отца растет с каждым годом, сейчас его отмечают в 28 регионах страны. Омбудсмен высказала мнение, что введение подобного праздника восполнит недостаток внимания к теме отцовства и станет «символом гармоничного подхода к вопросам защиты семьи».
В этом же месяце стало известно, что Минтруд РФ подготовил проект о праздновании в России Дня отца в октябре. Предложение поступило от Кузнецовой и было поддержано министерством.
В 2018 году глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева уже вносила законопроект, которым предлагалось установить в России День отца. Тогда нижняя палата парламента документ отклонила — в комитете указали, что подобные праздники устанавливаются президентом страны. День отца отмечается в ряде стран мира, в частности в США, Канаде, Японии, Франции.
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