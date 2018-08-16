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В Госдуме оценили последствия возможного разрыва отношений между Москвой и Киевом
16 августа 2018, 13:24 • 164 • Украина
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT предложение экс-руководителя Главного управления СБУ генерал-майора Василия Вовка полностью перекрыть границу с Россией.
globallookpress.com
«В настоящее время официальный Киев считает Москву главным противником, и разрыв отношений должен показать всему окружающему миру, что на путь добрососедских отношений с Россией Украина больше не вернётся. Тысячи украинцев работают на территории нашей страны, и десятки тысяч ездят к родственникам. Блокада границ, что с полуостровом, что с материковой Россией, без сомнения, должна вызвать ярость населения», — отметил Белик.
При этом депутат добавил, что, несмотря на «старания» киевской пропаганды, простые украинцы не считают Россию врагом.
По словам Белика, подобные заявления украинских элит в очередной раз говорят «лишь об уровне их невежества и неумении делать выводы из уроков прошлого».
«Спросите жителей Херсонщины: кто пострадал от транспортной, продуктовой блокады— крымчане или украинцы, которые не могли поставлять свою продукцию через границу с Крымом? Сколько фермерских хозяйств, завязанных на Крым, просто исчезли, сколько предпринимателей разорилось! Ровно такой же сценарий ждёт и всю Украину, если фантазии господина Вовка станут реальностью. Только масштабы трагедии коснутся миллионов простых украинцев. Правящая клика, безусловно, не пострадает», — заключил Белик.
Ранее на Украине призвали разорвать все отношения с Россией.
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