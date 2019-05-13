Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Путин: Надеюсь, что трагические годы середины 90-х никогда в нашей исто...
Порошенко "заинтересован" в инаугурации Зеленского, но молчит о роли с...
Ушаков: запроса от США на встречу Путина и Трампа на саммите "двадцатки" не пост...
Орбан ответит Трампу за Россию и Китай
Главная / Украина

В Госдуме оценили послание Зеленского для жителей Донбасса и Крыма

13 мая 2019, 22:24  •  109 • Украина
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT публикацию избранным президентом Украины Владимиром Зеленским видеоролика, в котором иерархи различных религиозных конфессий обращаются с посланием к жителям Крыма и Донбасса.
 
Reuters
 

«Послание мира для жителей Донбасса, которые уже пять лет находятся под обстрелами ВСУ, — надежда на то, что после инаугурации избранного президента всё прекратится. Это очень добрый сигнал о том, что на территории (самопровозглашённых. — RT) Луганской и Донецкой республик может наступить мир. В отношении Крыма тоже есть надежда, что блокада полуострова будет снята и у Украины начнутся нормальные добрососедские отношения с одним из субъектов России. В каждом действии избранного президента можно находить позитивные моменты для будущего выстраивания общения. Восстановление всех расторгнутых при Порошенко соглашений — вторая часть диалога, который будет уже после инаугурации. Если Владимиру Зеленскому удастся стать проукраинским президентом, значит, не зря за него голосовали жители страны», — пояснил депутат.

Он также подчеркнул важность того, что избранный президент стремится выстраивать диалог с представителями церкви.

«Все конфликтные ситуации, особенно религиозные, тяжело переносятся гражданским обществом. Зеленскому теперь необходимо очень аккуратно вернуть украинскую церковь к тому состоянию, в котором она была раньше, отказаться от томоса и восстановить статус-кво митрополита Онуфрия. И тогда вернётся то, о чём сегодня мечтает каждый православный житель Украины, — единая церковь», — заключил Водолацкий.

Ранее Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором иерархи различных религиозных конфессий обращаются с посланием мира к жителям Крыма и Донбасса.

В ролике выступили глава канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, духовные лидеры мусульман Украины и представители Совета раввинов Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
13 мая 2019, 12:39
Филарет заявил о «разделении» новой церкви на Украине
13 мая 2019, 22:24
Украинские пограничники с начала года не пустили в страну более 3 тысяч россиян
13 мая 2019, 17:24
Киев пригрозил ЕС отказом от минских соглашений, если России вернут право голоса в ПАСЕ
13 мая 2019, 15:54
«Пытаются найти силовое решение»: на Украине заявили о возможности захватить Донбасс менее чем за сутки
13 мая 2019, 12:54
Победа «Африканского национального конгресса» в разделённом на расы обществе
13 мая 2019, 09:24
Аксёнов оценил возможность изменения отношения Киева к Крыму
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2019, 10:09
Запад возмущён: Россия уничтожает боевиков
09 мая 2019, 01:39
"С бандеровцами ручкаться!": Сведший связистку УПА с ветераном ВОВ Зеленский вызвал ненависть в Сети
07 мая 2019, 10:24
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
11 мая 2019, 08:54
Поклонская сказала неудобную для руководства правду о проблемах Крыма
12 мая 2019, 17:24
«Кружат самолеты»: кто взорвал танкеры в Эмиратах
09 мая 2019, 21:09
Западные СМИ о Дне Победы: Путин показал, что Россия — сверхдержава
11 мая 2019, 05:39
"Информацию берите у меня": В Турции прокомментировали "внезапный отказ" от С-400
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.