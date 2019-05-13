В Госдуме оценили послание Зеленского для жителей Донбасса и Крыма

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT публикацию избранным президентом Украины Владимиром Зеленским видеоролика, в котором иерархи различных религиозных конфессий обращаются с посланием к жителям Крыма и Донбасса.

«Послание мира для жителей Донбасса, которые уже пять лет находятся под обстрелами ВСУ, — надежда на то, что после инаугурации избранного президента всё прекратится. Это очень добрый сигнал о том, что на территории (самопровозглашённых. — RT) Луганской и Донецкой республик может наступить мир. В отношении Крыма тоже есть надежда, что блокада полуострова будет снята и у Украины начнутся нормальные добрососедские отношения с одним из субъектов России. В каждом действии избранного президента можно находить позитивные моменты для будущего выстраивания общения. Восстановление всех расторгнутых при Порошенко соглашений — вторая часть диалога, который будет уже после инаугурации. Если Владимиру Зеленскому удастся стать проукраинским президентом, значит, не зря за него голосовали жители страны», — пояснил депутат.

Он также подчеркнул важность того, что избранный президент стремится выстраивать диалог с представителями церкви.

«Все конфликтные ситуации, особенно религиозные, тяжело переносятся гражданским обществом. Зеленскому теперь необходимо очень аккуратно вернуть украинскую церковь к тому состоянию, в котором она была раньше, отказаться от томоса и восстановить статус-кво митрополита Онуфрия. И тогда вернётся то, о чём сегодня мечтает каждый православный житель Украины, — единая церковь», — заключил Водолацкий.

Ранее Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором иерархи различных религиозных конфессий обращаются с посланием мира к жителям Крыма и Донбасса.

В ролике выступили глава канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, духовные лидеры мусульман Украины и представители Совета раввинов Украины.