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В Госдуме оценили подписание патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии ПЦУ
05 января 2019, 18:24 • 206 • Украина
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT сообщение о подписании константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ).
РИА Новости
Он отметил, что «самая главная и страшная трагедия любого народа — это межрелигиозная рознь». По словам депутата, украинский лидер Пётр Порошенко «стремился нарушить духовные связи Украины и России».
«Порошенко добивался этого, потому что у него было указание Госдепа. Уже давно во всех документах указано, есть в открытых источниках: связь между Россией и Украиной можно окончательно разорвать, если уничтожить между ними духовную связь», — сказал Водолацкий.
Ранее патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины. В РПЦ заявили, что томос не имеет канонической силы.
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