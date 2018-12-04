В Госдуме оценили подготовку Украиной иска к России в суд ООН

Депутат Государственной думы Павел Шперов в беседе с ФАН оценил заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что Киев обратится в Международный суд ООН в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Как отметил Шперов, сложно сказать по поводу ООН, примет она иск или нет, и непонятно, о чём вообще Украина будет заявлять.

«Но в принципе для неё это нормальная ситуация. Киев постоянно пытается доказать то, что на самом деле никогда не происходило и не может произойти по определению», — пояснил депутат.

Со своей стороны, чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН сказал, что слова Порошенко продолжают провокационную керченскую кампанию.

«В любом случае Киев не сможет ничего доказать суде — у них нет фактов. У нас же факты есть. Таких дел много, и все они рассыпаются от отсутствия подтверждения», — считает он.

Ранее в Госдуме прокомментировали подготовку Украиной иска к России в суд ООН.