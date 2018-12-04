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В Госдуме оценили подготовку Украиной иска к России в суд ООН
04 декабря 2018, 15:54 • 123 • Украина
Депутат Государственной думы Павел Шперов в беседе с ФАН оценил заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что Киев обратится в Международный суд ООН в связи с инцидентом в Керченском проливе.
© Григорий Сысоев РИА Новости
Как отметил Шперов, сложно сказать по поводу ООН, примет она иск или нет, и непонятно, о чём вообще Украина будет заявлять.
«Но в принципе для неё это нормальная ситуация. Киев постоянно пытается доказать то, что на самом деле никогда не происходило и не может произойти по определению», — пояснил депутат.
Со своей стороны, чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН сказал, что слова Порошенко продолжают провокационную керченскую кампанию.
«В любом случае Киев не сможет ничего доказать суде — у них нет фактов. У нас же факты есть. Таких дел много, и все они рассыпаются от отсутствия подтверждения», — считает он.
Ранее в Госдуме прокомментировали подготовку Украиной иска к России в суд ООН.
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