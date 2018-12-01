|
В Госдуме оценили «плохие новости» Порошенко
01 декабря 2018, 00:24 • 60 • Политика
Андрей Красов, депутат Госдумы России и первый зампред парламентского комитета по обороне, оценил заявление президента Украины о том, что у него якобы есть «две плохих новости» для Владимира Путина. По мнению Красова, Порошенко планирует использовать военное положение на Украине, чтобы «нивелировать» своих политических противников внутри страны.
Напомним, что ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что у него есть «две плохих новости» для главы российского государства. Во-первых, сказал он, у того не получится определить, кто станет следующим президентом Украины. Решение по этому вопросу примет украинский народ. Во-вторых, настоял Порошенко, выборы на Украине не будут отменены на фоне военного положения, что якобы также было бы выгодно Кремлю.
Своими словами глава украинского государства хотел инсинуировать, что Путин и Россия якобы стремятся вмешаться в выборы в его стране. Красов пояснил, что это не так.
С другой стороны, самому Петру Порошенко военное положение на Украине во многом развязывает руки. Его политические оппоненты не могут противодействовать ему в информационном пространстве. Сам же он может активно использовать «российский фактор» для того, чтобы нарастить свои политические рейтинги в преддверии следующих президентских выборов.
Свою позицию депутат Красов озвучил в беседе с корреспондентом RT.
Подпишитесь на нас
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
30 ноября 2018, 19:24
|
29 ноября 2018, 09:09
|
29 ноября 2018, 02:54
|
28 ноября 2018, 20:24
|
27 ноября 2018, 21:39
|
27 ноября 2018, 05:24
|
26 ноября 2018, 13:09