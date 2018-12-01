В Госдуме оценили «плохие новости» Порошенко

Андрей Красов, депутат Госдумы России и первый зампред парламентского комитета по обороне, оценил заявление президента Украины о том, что у него якобы есть «две плохих новости» для Владимира Путина. По мнению Красова, Порошенко планирует использовать военное положение на Украине, чтобы «нивелировать» своих политических противников внутри страны.

Напомним, что ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что у него есть «две плохих новости» для главы российского государства. Во-первых, сказал он, у того не получится определить, кто станет следующим президентом Украины. Решение по этому вопросу примет украинский народ. Во-вторых, настоял Порошенко, выборы на Украине не будут отменены на фоне военного положения, что якобы также было бы выгодно Кремлю.

Своими словами глава украинского государства хотел инсинуировать, что Путин и Россия якобы стремятся вмешаться в выборы в его стране. Красов пояснил, что это не так.

«Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в выборы других стран, какого бы уровня они ни были. Нам это неинтересно и не нужно», - отметил депутат.

С другой стороны, самому Петру Порошенко военное положение на Украине во многом развязывает руки. Его политические оппоненты не могут противодействовать ему в информационном пространстве. Сам же он может активно использовать «российский фактор» для того, чтобы нарастить свои политические рейтинги в преддверии следующих президентских выборов.

«Хоть оно (военное положение - прим. ред.) введено и на 30 дней, это сделано для того, чтобы нивелировать своих противников по политической борьбе и создать благоприятные условия для того, чтобы быть избранным во второй раз. Эту задачу поставила не Россия, а именно президент Украины», - заявил Красов.

Свою позицию депутат Красов озвучил в беседе с корреспондентом RT.