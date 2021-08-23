В Госдуме оценили планы Зеленского открыть офисы «Крымской платформы»

Открытие Украиной представительств саммита «Крымская платформа» в других странах не изменит ситуацию в стране и не повлияет на результаты референдума о возвращении полуострова в состав России. Такое мнение высказал в понедельник, 23 августа, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«От того, что где-то какая-то каморка откроется с большой надписью, что это некая платформа, ситуация на Украине не изменится. И волеизъявление людей Крыма не поменяется», — отметил Водолацкий в беседе с RT.

По мнению парламентария, в идее Зеленского нет новизны.

«Зеленский ничего нового не придумал, он повторяет те ошибки, которые делали в прежние годы, те ошибки, которые делал Янукович, который в 2014 году, поверив западным представителям, подписал так называемое длинное соглашение с оппозицией. На второй день началась гражданская война. Украина с завидной последовательностью наступает на одни и те же грабли», — указал он.

Кроме того, Водолацкий раскритиковал шаги украинского лидера на международной арене.

«У Зеленского и команды не получается выстроить нормальные международные отношения ни с одной страной, потому что в каждой стране по прибытии Зеленского и его команды всё сводится к одному — «дайте нам деньги, дайте нам оружие», — добавил депутат.

Ранее в этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении открыть филиалы «Крымской платформы» в разных городах мира.

Саммит украинские власти хотят провести 23 августа в Киеве. Он посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова.

21 августа Украина проигнорировала заявку на участие в форуме «Крымская платформа» от руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова. По его мнению, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает о созданном украинской пропагандой мифе про «оккупацию».

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сделает соответствующие выводы в адрес участников организованного Киевом саммита «Крымская платформа».

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 августа назвал саммит «Крымская платформа» «шабашем», на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Киева.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.