В Госдуме оценили планы Украины возобновить диалог с Россией по газу

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса о том, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по транзиту и закупке газа.

«Российская Федерация и «Газпром» всегда были готовы к переговорам и обсуждению конкретики коммерческих условий, а не к политизации и громогласным заявлениям в прессе. Если нынешнее правительство Зеленского может отвечать за свои слова и гарантировать те или иные решения... то, безусловно, мы готовы выслушать их предложения», — заявил депутат.

Вопрос о поставке газа имеет исключительно коммерческий характер, считает Ананских.

«Здесь никакой политики нет, это чисто коммерческий проект, и разговор должен быть на рыночных, коммерческих условиях», — добавил политик.

Ранее Герус анонсировал возобновление переговоров с Россией по транзиту и закупке газа.