|
В Госдуме оценили планы Украины возобновить диалог с Россией по газу
29 июля 2019, 17:24 • 58 • Украина
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса о том, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по транзиту и закупке газа.
РИА Новости
«Российская Федерация и «Газпром» всегда были готовы к переговорам и обсуждению конкретики коммерческих условий, а не к политизации и громогласным заявлениям в прессе. Если нынешнее правительство Зеленского может отвечать за свои слова и гарантировать те или иные решения... то, безусловно, мы готовы выслушать их предложения», — заявил депутат.
Вопрос о поставке газа имеет исключительно коммерческий характер, считает Ананских.
«Здесь никакой политики нет, это чисто коммерческий проект, и разговор должен быть на рыночных, коммерческих условиях», — добавил политик.
Ранее Герус анонсировал возобновление переговоров с Россией по транзиту и закупке газа.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 июля 2019, 03:54
|
24 июля 2019, 01:09
|
28 июля 2019, 09:09
|
26 июля 2019, 05:09
|
25 июля 2019, 06:24
|
24 июля 2019, 04:09
|
27 июля 2019, 07:09