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В Госдуме оценили планы Украины снизить напряжённость с Россией

17 января 2020, 22:54  •  99 • Украина
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT стратегию национальной безопасности Украины, которая предполагает меры по снижению напряжённости в отношениях с Россией.
 
globallookpress.com
 

«Нужно отметить, что, к великому сожалению, несмотря на различные действия со стороны Украины, связанные с обменом пленными, некоторая напряжённость по отношению к нашей стране сохраняется», — считает депутат.

По словам Швыткина, принятая стратегия свидетельствует о том, что Украина рассматривает Россию «далеко не как братское государство».

«Они ожидают от нас агрессии. Но это не соответствует действительности. Украина должна двигаться в сторону России, а не от неё», — сказал он.

Ранее сообщалось, что стратегия нацбезопасности Украины, представленная на заседании Совета национальной безопасности и обороны, предполагает меры по снижению напряжённости в отношениях с Россией.

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