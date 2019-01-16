В Госдуме оценили планы Украины получить ещё два транша от МВФ

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление главы Национального банка Украины Якова Смолия о том, что НБУ ожидает в 2019 году получения ещё двух траншей кредита Международного валютного фонда общей суммой $2,6 млрд.

«В последние годы режим Порошенко довёл украинцев до полной нищеты. Экономика страны, которая была ориентирована в основном на взаимодействие с Россией, практически полностью уничтожена за счёт самоограничений, которые вводят украинские власти», — считает депутат.

Морозов обратил внимание, что в связи со сложившейся на Украине ситуацией правительство может надеяться только на помощь Международного валютного фонда и других финансовых структур, подконтрольных США.

«Но даже если эти деньги и выделят, решение будет мотивировано скорее политическими соображениями, нежели экономическими. Потому что маловероятно, что в ближайшее десятилетие Украина сможет рассчитаться по этим кредитам», — заключил он.

Ранее глава НБУ заявил, что на Украине ожидают получить в 2019 году ещё два транша кредита Международного валютного фонда.