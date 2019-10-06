В Госдуме оценили планы Киева восстановить ж/д сообщение с Донбассом

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек усомнился в том, что Украина восстановит железнодорожное сообщение с неподконтрольными ей территориями Донецкой и Луганской областей.

«Учитывая, что позиция украинских чиновников — это «семь пятниц на неделе», верить откровенным вбросам, не подкрепленным даже проектом документа, не вижу смысла. Поэтому хотят восстановить сообщение — пусть восстановят, а не разглагольствуют об этом, тестируя таким образом реакцию России», — сказал парламентарий в комментарии «Известиям» в субботу, 5 октября.

Как пояснил Бальбек, главное для чиновников любого ранга — это умение отвечать за свои слова. Он обратил внимание, что в украинской власти этот принцип пока не соблюдается.

Ранее в этот же день глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что Киев рассматривает возможность восстановления ж/д сообщения с Донбассом, чтобы «люди могли спокойно переезжать».

В июне правительство Украины утвердило стратегию «Украинских железных дорог» на 2019–2023 годы, в которой содержится пункт о возможном восстановлении железнодорожного сообщения с Луганской и Донецкой областями, прекращенного в марте 2017 года.