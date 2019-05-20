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В Госдуме оценили планы Германии выделить Украине €82 млн
20 мая 2019, 20:24 • 75 • Украина
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Берлин намерен выделить Киеву техническую и финансовую помощь в размере €82 млн на проведение реформ в стране.
Reuters
«Меня очень смущает неудержимое желание европейцев выделять Украине деньги. Такое чувство, что они не читают заявления собственных политиков. Неоднократно звучали слова о том, что Украина по-прежнему воспринимается как наиболее коррумпированная страна в Европе, буквально неделю назад глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли сообщил, что Украина не использовала €8 млрд помощи, которые выделил ЕС», — заявил Белик.
Депутат также отметил, что, делая такие заявления, но продолжая выдавать транши, МВФ и ЕС «загоняют Украину в долговую яму, при этом способствуя развития коррупции».
«Украина занимает у МВФ с 1993 или 1994 года. Но только при Порошенко кабинет министров заложил на погашение внешней задолженности треть бюджета… Деньги, которые разворовали Порошенко и его окружение, будет отдавать не одно поколение украинцев, оплачивая газ, воду, электроэнергию по выросшим во исполнение инструкций МВФ в разы тарифам», — сказал он.
Ранее Мельник сообщил, что Берлин намерен выделить Киеву техническую и финансовую помощь в размере €82 млн на проведение реформ на Украине.
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