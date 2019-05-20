Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Центробанк задушил экономику - взялся за население
Пол Варбург, Джейкоб Шифф: У истоков нового мирового порядка. Константин Черемны...
Альянс Зеленский -Тимошенко. Могут ли договориться бывшие соперники?
Воинский демарш: Высокопоставленные военные прилюдно показали своё неуважение к ...
Главная / Украина

В Госдуме оценили планы Германии выделить Украине €82 млн

20 мая 2019, 20:24  •  75 • Украина
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Берлин намерен выделить Киеву техническую и финансовую помощь в размере €82 млн на проведение реформ в стране.
 
Reuters
 

«Меня очень смущает неудержимое желание европейцев выделять Украине деньги. Такое чувство, что они не читают заявления собственных политиков. Неоднократно звучали слова о том, что Украина по-прежнему воспринимается как наиболее коррумпированная страна в Европе, буквально неделю назад глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли сообщил, что Украина не использовала €8 млрд помощи, которые выделил ЕС», — заявил Белик.

Депутат также отметил, что, делая такие заявления, но продолжая выдавать транши, МВФ и ЕС «загоняют Украину в долговую яму, при этом способствуя развития коррупции».

«Украина занимает у МВФ с 1993 или 1994 года. Но только при Порошенко кабинет министров заложил на погашение внешней задолженности треть бюджета… Деньги, которые разворовали Порошенко и его окружение, будет отдавать не одно поколение украинцев, оплачивая газ, воду, электроэнергию по выросшим во исполнение инструкций МВФ в разы тарифам», — сказал он.

Ранее Мельник сообщил, что Берлин намерен выделить Киеву техническую и финансовую помощь в размере €82 млн на проведение реформ на Украине.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
20 мая 2019, 17:09
Лавров призвал Украину к диалогу по обмену «всех на всех»
20 мая 2019, 00:54
Вакарчук заявил, что не намерен отказываться от музыки ради политики
19 мая 2019, 21:39
Порошенко отправил в отставку главу своей администрации
20 мая 2019, 17:09
В Совфеде прокомментировали решение Зеленского распустить Раду
19 мая 2019, 21:39
Порошенко о своём президентстве: время всё расставит по местам
20 мая 2019, 18:39
Тимошенко считает, что Рада "наработала на досрочные выборы"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 мая 2019, 19:54
Олигархам и политикам Украины пригрозили разоблачением: "Это - лишь штормовое предупреждение"
17 мая 2019, 17:54
"В Америке нет таких г...нов, как ты": Актёр Тактаров не сдержался, говоря о "плохих русских" в Голливуде
17 мая 2019, 19:52
"Ахинея!" Речь Куликова заставила ВСТРЕПЕНУТЬСЯ всех украинцев! Обязательно к просмотру
14 мая 2019, 08:24
Пять человек погибли, 9 — спасены, о двух — нет данных. Фото с места крушения самолетов на Аляске
15 мая 2019, 00:54
Киеву - руку, провокаторам - свободу: Помпео после переговоров с Лавровым озвучил условия по Украине
15 мая 2019, 23:24
«Ограничить возможности для Зеленского»: Порошенко подписал закон о государственном языке
17 мая 2019, 11:24
Лазареву посыпались угрозы в Сети после удачи в полуфинале "Евровидения": "Вот только попробуй победить"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.