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В Госдуме оценили планы ЕС следить за соцсетями во время выборов на Украине

14 января 2019, 13:54  •  77 • Украина
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT намерение Совета Европы найти специалистов для мониторинга социальных сетей во время президентских выборов на Украине.
 
Reuters
 

«Я полагаю, что в ЕС ожидают массового народного возмущения и восстановления позиций пророссийских кандидатов. Режим Порошенко довёл народ фактически до полного истощения и многие находятся на грани выживания. Поэтому ставленнику Европы и США Петру Алексеевичу будет очень тяжело выиграть выборы, Совет Европы боится негативного исхода и хочет вовремя и заранее об этом узнать», — сказал Морозов.

Депутат также отметил, что «мониторинг социальных сетей нельзя считать вмешательством во внутренние дела страны, пока не финансируются какие-то политические партии или деятели».

Ранее стало известно, что Совет Европы намерен найти специалистов для мониторинга социальных сетей во время президентских выборов на Украине.

Подробнее — в материале RT.

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