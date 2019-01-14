В Госдуме оценили планы ЕС следить за соцсетями во время выборов на Украине

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT намерение Совета Европы найти специалистов для мониторинга социальных сетей во время президентских выборов на Украине.

«Я полагаю, что в ЕС ожидают массового народного возмущения и восстановления позиций пророссийских кандидатов. Режим Порошенко довёл народ фактически до полного истощения и многие находятся на грани выживания. Поэтому ставленнику Европы и США Петру Алексеевичу будет очень тяжело выиграть выборы, Совет Европы боится негативного исхода и хочет вовремя и заранее об этом узнать», — сказал Морозов.

Депутат также отметил, что «мониторинг социальных сетей нельзя считать вмешательством во внутренние дела страны, пока не финансируются какие-то политические партии или деятели».

Ранее стало известно, что Совет Европы намерен найти специалистов для мониторинга социальных сетей во время президентских выборов на Украине.

Подробнее — в материале RT.