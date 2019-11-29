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Главная / Украина

В Госдуме оценили план внести в Раду проект по закупкам газа у России

29 ноября 2019, 22:24  •  25 • Украина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT намерение украинской партии «Европейская солидарность» внести в Верховную раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у России.
 
РИА Новости
 

«Наверно, с точки зрения украинской стороны это выглядит абсолютно логичным шагом как некое усиление договорной позиции в переговорах по транзиту газа. Но они должны понимать, что это не те методы, которые улучшают диалог. Россия всегда была за конструктивность. Также абсолютно понятны и те условия, которые необходимы и достаточны для того, чтобы восстановить в полной мере транзит через украинскую ГТС», — сказал депутат.

Селезнёв отметил, что подобные заявления могут быть как попыткой показать Евросоюзу, «насколько Украине тяжело в переговорах с Россией», так и неким объяснением для населения страны.

«Тем, кто принимает в этих переговорах непосредственное участие, истинные причины ясны. Киеву этой зимой может быть не так просто и поэтому делаются подобные заявления, которые смогут в будущем объяснить сложившиеся проблемы украинцам», — заключил он.

Ранее партия «Европейская солидарность» заявила о намерении внести в Верховную раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у России.

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