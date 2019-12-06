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В Госдуме оценили план организовать марш с Украины в Крым
06 декабря 2019, 23:24 • 113 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление главы запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефата Чубарова о планах организовать марш на Крым.
РИА Новости
«Лидеры меджлиса уже неоднократно собирались пройти массовым маршем через границу в Крым, но все эти шествия заканчивались ровно перед нейтральной полосой... Так что я не стал бы уделять какое-то особое внимание или приводить в повышенную готовность наших пограничников», — сказал Бальбек.
Он напомнил, что в 2014 году лидерам меджлиса был запрещён въезд в Россию.
«Так что нейтральная полоса — предел их мечтаний, даже носком ботинка на крымскую землю им не ступить», — сказал депутат.
Ранее Чубаров сообщил о планах организовать марш на Крым.
По его словам, цель мероприятия — «помочь» международным организациям в реализации принятых ими решений в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).
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