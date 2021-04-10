В Госдуме оценили план Киева мирно урегулировать конфликт в Донбассе

Заявление главы минобороны Украины Андрея Тарана о намерении Киева мирно урегулировать конфликт на юго-востоке страны — это «иезуитская уловка». Такое мнение 10 апреля выразил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Бальбек отметил, что Украина пытается напустить тумана в информационное пространство и постоянно уклоняется от выполнения Минских соглашений, которые и были приняты для решения конфликта в Донбассе.

«Мы каждый раз слышим о возвращении Донбасса без применения силы, тем не менее там регулярно происходят обстрелы. Это такая иезуитская уловка», — цитирует депутата RT.

Ранее в субботу Таран заявил, что Киев настроен на цивилизованный путь возвращения Донбасса.

Также в этот день советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что встреча лидеров Франции, Германии и Украины по Донбассу может состояться в течение недели.

3 апреля стало известно, что украинские силовики впервые с июля 2020 года, после вступления в силу в Донбассе дополнительных мер по перемирию, применили запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские орудия при обстреле самопровозглашенной Луганской народной республики.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в «минском» и «нормандском» форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.