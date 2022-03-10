Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тонкости доставки оружия: Венгрия за несколько часов перестала быть партнёром Ро...
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум ру...
Что сейчас происходит под Киевом?
Путин уничтожил Зеленского: опубликованы секретные документы [CТРИМ. Руслан Оста...
Главная / Политика

В Госдуме оценили перспективы нейтрального статуса Украины

10 марта 2022, 03:35  •  46 • Политика
Решение о нейтральном статусе Украины может стать платформой для дальнейших переговоров, однако украинские политики вряд ли к этому готовы. Об этом в среду, 9 марта, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин.
«На мой взгляд, заявление <…> о согласии на временный нейтральный статус государства скорее лукавство. Видимо, администрация [президента Украины Владимира] Зеленского тянет время, ведь процедура реального членства в НАТО и ЕС требует длительного времени. Прямо сейчас их там никто не ждет, и они это прекрасно осознают. Нам надо понимать, на какое время они готовы взять нейтральный статус? На день, на месяц, год или пять лет», — отметил он.
Депутат напомнил, что закрепление в конституции Украины нейтрального статуса страны — одно из ключевых требований России для урегулирования ситуации. При этом, по словам Сипягина, Москва уже неоднократно убеждалась в том, что заявления официального Киева одно, а реальные дела и поступки — несколько другое.
«Всё зависит от позиции Вашингтона и Брюсселя. А она может и измениться. Нельзя не отметить — решение о нейтральном статусе может стать платформой для дальнейших переговоров. Но вряд ли украинские политики готовы к этому, им необходимо оттянуть время для достижения своих целей», — заключил политик.
7 марта в Кремле заявили, что для прекращения спецоперации по защите Донбасса Киев должен выполнить требования Москвы, касающиеся нейтрального статуса Украины, а также признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.
На следующий день партия «Слуга народа» раскрыла детали подготовленного Украиной проекта по гарантиям безопасности. Отмечается, что гарантами безопасности страны могут стать США, Турция и государства-соседи. Москве же предлагается юридически зафиксировать признание украинской государственности. Также в партии констатировали, что в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно.
В свою очередь, украинское издание «Страна.ua» отметило, такое заявление «Слуги народа» показывает, что Киев согласился объявить нейтральный статус государства.
8 марта Зеленский заявил о возможности обсуждать с Россией вопросы Крыма, а также ЛНР и ДНР. Он подчеркнул, что для него самым важным является то, «как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины».
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.
21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ. 24 февраля он начал спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


46
Источник
Похожие новости
10 марта 2022, 01:15
Зеленский рассказал о способе прекращения спецоперации России: Контакт между президентами
10 марта 2022, 01:15
Украинцам и наёмникам разрешено стрелять на улицах: Зеленский подписал закон об оружии
10 марта 2022, 01:15
Студенты МГИМО призвали Зеленского начать переговоры с Россией: "Найдите в себе мужество"
10 марта 2022, 03:00
Польские истребители продлят агонию Украины. Блинкен может поплатиться креслом – немецкий политолог
10 марта 2022, 03:00
Украина ведёт военные переговоры с американским актёром: Больше просить истребители не у кого
10 марта 2022, 03:00
Без ущерба гражданским лицам? Санкции против России ударили по главному принципу ООН
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 марта 2022, 01:15
Зеленский рассказал о способе прекращения спецоперации России: Контакт между президен...
10 марта 2022, 01:15
Украинцам и наёмникам разрешено стрелять на улицах: Зеленский подписал закон об оружи...
10 марта 2022, 01:15
Студенты МГИМО призвали Зеленского начать переговоры с Россией: "Найдите в себе ...
10 марта 2022, 01:45
Полевые исследования: на что способны мобильные лаборатории войск РХБЗ России
10 марта 2022, 03:00
Польские истребители продлят агонию Украины. Блинкен может поплатиться креслом – неме...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 марта 2022, 15:30
Чтобы сдержать военных, СБУ пришлось убить одного из координаторов путча, Дениса Киреева
09 марта 2022, 06:35
Что сейчас происходит под Киевом?
03 марта 2022, 05:05
Вооружённое киевское подполье объявило войну нацистам
08 марта 2022, 03:10
Почему Россия не останавливает подачу газа в Европу? Ответ вице-премьера Новака
06 марта 2022, 22:00
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу Пентагона на Украине
06 марта 2022, 20:15
Минобороны России сделало предупреждение для Румынии и Польши
05 марта 2022, 00:30
Роль Зеленского. Какое экстренное сообщение готовит штаб
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.