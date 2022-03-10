В Госдуме оценили перспективы нейтрального статуса Украины

Решение о нейтральном статусе Украины может стать платформой для дальнейших переговоров, однако украинские политики вряд ли к этому готовы. Об этом в среду, 9 марта, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин.

«На мой взгляд, заявление <…> о согласии на временный нейтральный статус государства скорее лукавство. Видимо, администрация [президента Украины Владимира] Зеленского тянет время, ведь процедура реального членства в НАТО и ЕС требует длительного времени. Прямо сейчас их там никто не ждет, и они это прекрасно осознают. Нам надо понимать, на какое время они готовы взять нейтральный статус? На день, на месяц, год или пять лет», — отметил он.

Депутат напомнил, что закрепление в конституции Украины нейтрального статуса страны — одно из ключевых требований России для урегулирования ситуации. При этом, по словам Сипягина, Москва уже неоднократно убеждалась в том, что заявления официального Киева одно, а реальные дела и поступки — несколько другое.

«Всё зависит от позиции Вашингтона и Брюсселя. А она может и измениться. Нельзя не отметить — решение о нейтральном статусе может стать платформой для дальнейших переговоров. Но вряд ли украинские политики готовы к этому, им необходимо оттянуть время для достижения своих целей», — заключил политик.

7 марта в Кремле заявили, что для прекращения спецоперации по защите Донбасса Киев должен выполнить требования Москвы, касающиеся нейтрального статуса Украины, а также признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

На следующий день партия «Слуга народа» раскрыла детали подготовленного Украиной проекта по гарантиям безопасности. Отмечается, что гарантами безопасности страны могут стать США, Турция и государства-соседи. Москве же предлагается юридически зафиксировать признание украинской государственности. Также в партии констатировали, что в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно.

В свою очередь, украинское издание «Страна.ua» отметило, такое заявление «Слуги народа» показывает, что Киев согласился объявить нейтральный статус государства.

8 марта Зеленский заявил о возможности обсуждать с Россией вопросы Крыма, а также ЛНР и ДНР. Он подчеркнул, что для него самым важным является то, «как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ. 24 февраля он начал спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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