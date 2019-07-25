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В Госдуме оценили отношение Зеленского к России
25 июля 2019, 16:09 • 17 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский не собирался работать над восстановлением отношений с Россией, он делал такие заявления ради выборов, рассказал «Известиям» депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
24 июля правительство Украины предложило расширить санкции против России. Кабмин выступил за введение ограничений в отношении компаний, работающих в Крыму. В санкционный список предложено внести 24 предприятия, которые работают над газопроводом из Краснодарского края в Крым.
Бальбек считает, в настоящее время Зеленский делает ложные шаги в сторону улучшения отношений с Россией. По его словам, от президента Украины не исходит ни слова о том, что гражданский конфликт нужно решать миром.
«Крым по-прежнему в водной блокаде, а украинский президент, который так любит «тусоваться» в Европе, почему-то ни разу этот бесчеловечный способ блокады не осудил», — добавил парламентарий.
В свою очередь депутат крымского парламента Владислав Ганжара заявил, что властям Украины следует перестать «играться» с антироссийскими санкциями, чтобы избежать печальных последствий для своей страны.
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