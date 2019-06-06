В Госдуме оценили отказ Рады отправить Климкина в отставку

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT отказ Верховной рады отправить в отставку главу МИД Украины Павла Климкина.

«Верховная рада жёстко заняла деструктивную позицию в отношении действующего президента Владимира Зеленского, и все его предложения и поручения полностью отклоняются. Это было и по Владимиру Гройсману, и по другим вопросам. Сегодня Рада стоит в оппозиции президенту. Депутаты хотят показать голосовавшим за Зеленского гражданам, что он не имеет политического веса», — сказал депутат.

Ранее Верховная рада отклонила проекты постановлений №10367 об отставке и №10346 об увольнении Климкина с должности главы Министерства иностранных дел.

Уточняется, что два соответствующих проекта постановления поддержали 141 и 137 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.