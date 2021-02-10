В Госдуме оценили оборонительную способность России в случае конфликта с НАТО

В случае несогласованного с российскими властями вторжения в воздушное пространство Крыма у Москвы хватит военных сил, чтобы отразить любую агрессию на этом направлении. Об этом в среду, 10 февраля, заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Речь идет о предложении Украины использовать для операций НАТО воздушное пространство «в Симферопольском районе полетной информации (РПИ)». По словам Швыткина, данная инициатива Киева «в очередной раз доказывает, что Украина является американским приспешником».

«Конечно же, такие заявления без внимания не останутся. Военного потенциала России, ее сил и средств на данном направлении достаточно для отражения агрессии любого противника, зубы обломают», — цитирует его «РИА Новости».

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров считает, что подобными действиями Киев стремится спровоцировать военный конфликт между Россией и НАТО. Однако, по его словам, альянс не пойдет на это.

1 февраля сообщалось, что военно-морские силы Украины провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря. Учения были нацелены на обеспечение безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп.

9 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев продолжает реформы для получения плана действий по членству в НАТО.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона. Москва указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.