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В Госдуме оценили намерение Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией
06 августа 2018, 12:54 • 331 • Украина
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал в беседе с RT заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности прекращения железнодорожного сообщения с Россией.
© Russian State Duma Photo Service globallookpress.com
«Об этом они давно поговаривают: то паспорта хотят отобрать, то железнодорожное сообщение прекратить, то визы ввести, то ещё поступают разные предложения, которые касаются граждан, которые ездят либо работать, либо к родственникам. Почему-то нужно ударить именно по рядовым гражданам для того, чтобы минимизировать отношения на уровне гражданского общества, поскольку это вредит тому вранью, которое льётся с экранов телевизоров и других СМИ на Украине. Почему это не будет принято? Это выливается в предвыборную пропаганду: кто громче крикнет, тот, глядишь, займёт место в списках… Всё это закончится пшиком», — отметил Калашников.
Ранее на Украине заявили о планах прекратить железнодорожное сообщение с Россией.
В июне украинский журналист Мирослав Гай призвал власти страны ограничить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.
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