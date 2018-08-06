В Госдуме оценили намерение Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал в беседе с RT заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

«Об этом они давно поговаривают: то паспорта хотят отобрать, то железнодорожное сообщение прекратить, то визы ввести, то ещё поступают разные предложения, которые касаются граждан, которые ездят либо работать, либо к родственникам. Почему-то нужно ударить именно по рядовым гражданам для того, чтобы минимизировать отношения на уровне гражданского общества, поскольку это вредит тому вранью, которое льётся с экранов телевизоров и других СМИ на Украине. Почему это не будет принято? Это выливается в предвыборную пропаганду: кто громче крикнет, тот, глядишь, займёт место в списках… Всё это закончится пшиком», — отметил Калашников.

Ранее на Украине заявили о планах прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

В июне украинский журналист Мирослав Гай призвал власти страны ограничить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.