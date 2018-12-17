В Госдуме оценили намерение США осуществить новые поставки оружия Украине

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в разговоре с RT прокомментировал слова спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера о том, что США в ближайшее время объявят о начале новых поставок оружия Киеву.

«Этот вопрос можно рассматривать с разных сторон. Во-первых, ещё раз подчёркивается, что Соединённые Штаты Америки рассматривают Украину, как марионетку и своего подопечного для реализации агрессивных планов в отношении России. Во-вторых, политика Волкера носит деструктивный характер. Вместо того, чтобы ставить перед Украиной вопрос о выполнении Минских соглашений, он делает такое заявление явно воинственного и деструктивного характера», — заявил он.

По словам депутата, США продолжают проявлять агрессивную и провокационную политику в отношении России.

«Они способствуют милитаризации Украины, делают шаги в отношении своего возможного военного присутствия. Поставляя Украине какие-либо виды вооружение, Штаты поощряют эскалацию напряжённости в отношении России, прежде всего. Что, безусловно, не идёт на пользу стабильности в данном регионе. Действия США противоречат различным нормам международного оправа. Международное сообщество должно дать соответствующую оценку. Если будет нарушена государственная граница нашей страны, кем бы то ни было, будет дан соответствующий ответ», — заключил Швыткин.

Ранее Волкер заявил, что США в ближайшее время объявят о начале новых поставок оружия Киеву.