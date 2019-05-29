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В Госдуме оценили намерение партии Саакашвили участвовать в выборах в Раду

29 мая 2019, 15:39  •  30 • Украина
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT решение партии «Движение новых сил», лидером которой является экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили, принять участие во внеочередных выборах в Верховную раду.
 
РИА Новости
 

«Я думаю, многое зависит от того, по каким правилам станет работать избирательная кампания. Если всё будет по старым законам, то шансов у партии Саакашвили практически нет. Если же выборы будут проходить по трёхпроцентной модели, предложенной Зеленским или как-то ещё, то шансы могут появиться», — считает депутат.

Калашников также отметил, что не стоит ожидать «коалиции партии Зеленского и Саакашвили, ведь они никогда не были знакомы и не работали вместе».

Ранее партия Саакашвили «Движение новых сил» заявила о намерении принять участие в досрочных парламентских выборах на Украине, которые назначены на 21 июля.

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