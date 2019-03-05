Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мы сами очернили и ПРЕДАЛИ свою историю!" Haцизм обречен к возрождени...
Дмитрий Медведев: «В России ракеты высокой точности, вашим огородам ничего не гр...
В России хотят вернуть вытрезвители
"Кто против?": украинские националисты идут вразнос и снос памятников ...
Главная / Украина

В Госдуме оценили намерение «Нафтогаза» пожаловаться на «Газпром» в ЕК

05 марта 2019, 20:09  •  39 • Украина
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что компания в конце апреля планирует подать в Еврокомиссию жалобу на «Газпром».
 
© Владимир Федоренко РИА Новости
 

«Всё, что сейчас происходит, — это попытка «Нафтогаза» не договориться о рыночных отношениях, а как-то привлечь к себе внимание европейской и американской общественности. Руководство компании хочет показать, что российская сторона обижает независимый Киев и не платит деньги. Хотя «Газпром» не раз говорил, что готов обсуждать дальнейшую работу через газотранспортную систему Украины, но на взаимовыгодных и понятных условиях», — сказал он.

Депутат отметил, что Украина хочет оставить себе все преференции и «получать оплату за транзит не по рыночным условиям».

«Нафтогаз» не может понять, что все эти вопросы не политические, а экономические, и их надо выстраивать адекватно. Давить на «Газпром» не имеет смысла, компания заинтересована в нормальных коммерческих отношениях», — заключил Ананских.

Ранее Витренко сообщил, что «Нафтогаз» в конце апреля планирует подать жалобу в Еврокомиссию на «Газпром», чтобы обратить внимание на «злоупотребляющие действия» российской компании.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



39
Источник
Похожие новости
04 марта 2019, 21:24
В СБУ объяснили установку прослушки возле офиса Зеленского
05 марта 2019, 13:39
Эксперт прокомментировал заявление Медведева о транзите газа через Украину
05 марта 2019, 13:39
В Госдуме прокомментировали визит замгоссекретаря США на Украину
Загрузка...
05 марта 2019, 00:39
Трамп продлил санкции в отношении России из-за ситуации на Украине
05 марта 2019, 00:39
Мэр Львова подал заявление в ЦИК об отзыве своей кандидатуры с выборов
05 марта 2019, 10:39
О полоцких униатах и униатской мифологии
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2019, 02:54
Олег Царев о присоединении Крыма к России: Чиновники на полустрове удивились, узнав, что за воровство сажают
26 февраля 2019, 19:09
«Второй перевал Дятлова»: как в 1973 году при странных обстоятельствах в горах Кольского полуострова погибли туристы
28 февраля 2019, 03:54
Американцы выключили Интернет в России
02 марта 2019, 14:24
"Это же маршрутка. На МКС остановите, пожалуйста": После первого запуска Crew Dragon в Сети поставили крест на "Союзе"
03 марта 2019, 00:09
В США заявили о необходимости ухода Порошенко с поста президента Украины
04 марта 2019, 11:54
В Америке прозрели? "Кровавый режим" Порошенко получил из-за океана "удар под дых"
28 февраля 2019, 02:09
Зачем «самый честный мэр России» лишил чиновников корпоративов и машин: расследование Владимира Ворсобина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.