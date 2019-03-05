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В Госдуме оценили намерение «Нафтогаза» пожаловаться на «Газпром» в ЕК
05 марта 2019, 20:09 • 39 • Украина
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что компания в конце апреля планирует подать в Еврокомиссию жалобу на «Газпром».
© Владимир Федоренко РИА Новости
«Всё, что сейчас происходит, — это попытка «Нафтогаза» не договориться о рыночных отношениях, а как-то привлечь к себе внимание европейской и американской общественности. Руководство компании хочет показать, что российская сторона обижает независимый Киев и не платит деньги. Хотя «Газпром» не раз говорил, что готов обсуждать дальнейшую работу через газотранспортную систему Украины, но на взаимовыгодных и понятных условиях», — сказал он.
Депутат отметил, что Украина хочет оставить себе все преференции и «получать оплату за транзит не по рыночным условиям».
«Нафтогаз» не может понять, что все эти вопросы не политические, а экономические, и их надо выстраивать адекватно. Давить на «Газпром» не имеет смысла, компания заинтересована в нормальных коммерческих отношениях», — заключил Ананских.
Ранее Витренко сообщил, что «Нафтогаз» в конце апреля планирует подать жалобу в Еврокомиссию на «Газпром», чтобы обратить внимание на «злоупотребляющие действия» российской компании.
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