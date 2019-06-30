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В Госдуме оценили намерение Франции передать Украине 20 патрульных катеров

30 июня 2019, 11:24  •  779 • Украина
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT сообщение украинского правительства о том, что Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.
 
@KabminUA Facebook
 

По словам Швыткина, Франция продолжает американскую политику, «когда сбывается старая техника».

«Для нас это всё не ново. Если Украина станет использовать катера в мирных целях — это одно дело. Но если же они будут использоваться в части продолжения агрессивной военной политики — это совсем другой вопрос», — считает депутат.

По словам Швыткина, Франция должна осознавать, что она может являться неким пособником в случае нарушения норм международного морского права со стороны Украины.

Ранее в пресс-службе украинского правительства сообщили, что Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.

Длина катера составляет 32 метра, максимальная скорость — 35 узлов, дальность хода — 1200 миль при скорости в 12 узлов.

В пресс-службе украинского кабмина добавили, что в настоящее время стороны ведут диалог по поводу запуска совместного производства катеров.

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