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В Госдуме оценили надежды Киева на срыв «Северного потока — 2»

14 декабря 2019, 10:24  •  32 • Политика
Планируя санкции против «Северного потока – 2», США думают о своих личных интересах, а не о «спасении Украины», заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Так парламентарий прокомментировал слова вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы, который поблагодарил американский конгресс за утверждение оборонного бюджета, предусматривающего санкции против газопровода. По словам политика, Киев рассчитывает, что эти меры сорвут реализацию проекта.
«Как обычно, Вашингтон руководствуется сугубо экономическими мотивами. США стремятся поставлять Европе свой сланцевый газ, а неуместная радость официального Киева в который раз стала отличной ширмой для истинных намерений американских «партнеров» Украины», — цитирует Белика RT.
При этом депутат указал, что в «Северном потоке – 2» заинтересована вся Европа, поэтому Украине со своими заявлениями стоит быть осторожней, если она хочет вступить в ЕС.
12 декабря палата представителей конгресса США приняла законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Теперь документ должен утвердить сенат и подписать президент Дональд Трамп. Санкции в бюджете предусмотрены в качестве меры «для защиты европейской энергетической безопасности».
Действия США раскритиковали в Германии. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал их неприемлемыми и призвал Вашингтон не вводить санкции.
«Северный поток – 2» строится от РФ до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения прямых поставок газа в ЕС. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина и США.

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