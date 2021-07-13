В Госдуме оценили идею Зеленского обсуждать СП-2 в нормандском формате

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал странным предложение президента Украины Владимира Зеленского обсудить газопровод «Северный поток – 2» в нормандском формате.

По его словам, инициатива украинского лидера вызывает недоумение. Как отметил Слуцкий, нормандский формат создан для урегулирования конфликта в Донбассе, а Зеленский предлагает использовать данную площадку для обсуждения экономического проекта, реализуемого Россией с рядом европейских стран, в число которых Украина не входит.

Депутат указал, что власти Украины продолжают использовать ситуацию на юго-востоке страны, «выпрашивая для себя кредиты, преференции и гарантии».

«При таком раскладе становится понятно, почему Киев не предпринимает никаких шагов для урегулирования конфликта — это последний аргумент, позволяющий оправдать любые свои неудачи. Не раз уже говорил, нынешней украинской власти мир в Донбассе просто не нужен. Новые «слуги народа» продолжают рассчитывать на «печеньки» от проекта «анти-Россия», им, по сути, плевать на то, как живут в ДНР и ЛНР (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках — «Известия»)», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Слуцкий выразил уверенность, что в Европе всё больше устают от такой позиции Киева. Депутат также вспомнил слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что «Северный поток — 2» не является заменой транзита газа через Украину.

«При этом она (Меркель. — Ред.) вновь указала на необходимость применения «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов в Донбассе. Зеленский же, словно ощущая ослабление позиций, опять предложил привлечь США к нормандскому формату. И тем самым он снова подтвердил зависимость от сюзерена и внешний характер управления страной», — добавил парламентарий.

Соответствующее заявление Зеленский сделал накануне. На совместном брифинге с Меркель он заявил, что вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» надо обсуждать в нормандском формате. Украинский лидер считает, что такой формат может быть одной из площадок, где будут подниматься энергетические вопросы.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что высказывание президента Украины свидетельствует о неадекватности политика. Он добавил, что подобные заявления заставят Берлин отказаться от взаимодействия с Киевом.

В тот же день в минэкономики Германии сообщили, что вторая нитка газопровода практически завершена, а все разрешения на строительство «Северного потока – 2» в территориальных водах Германии выданы.

«Северный поток —2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию. При этом США рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.