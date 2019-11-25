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В Госдуме оценили идею трибунала по керченской провокации

25 ноября 2019, 11:09  •  30 • Украина
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал планы созвать международный трибунал по делу украинских моряков и кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
 
Reuters
 

«Чем больше международных экспертов, тем результат будет труднее опровергнуть. Этот трибунал вполне может повлиять на общественное мнение стран Запада», — заявил депутат.

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что в Крыму намерены инициировать международный трибунал по керченской провокации.

По его словам, заседание планируется провести весной 2020 года, работа по отбору кандидатур уже началась.

Предполагается, что трибунал пройдёт в одной из стран Западной Европы или Латинской Америки. 

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