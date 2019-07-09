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В Госдуме оценили идею проверки NEWSONE из-за телемоста с Россией

09 июля 2019, 16:24  •  87 • Украина
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначить проверку телеканала NEWSONE из-за инициативы проведения телемоста с Россией.
 
РИА Новости
 

«То, что сегодня происходит, как раз ложится в канву общей ситуации на Украине. Там нет свободы слова. Журналистов, которые пытаются говорить правду, либо убивают, либо сажают, либо они, как сейчас происходит с каналом, который хотел провести такую знаковую телевизионную встречу, находятся под репрессиями. Их жизням угрожают националисты, которых на Украине меньшинство, но они правят балом. Это печально, но ещё раз показывает, что после выборов президента ситуация на Украине не изменилась, она остаётся прежней», — сказал он.

Депутат отметил, что даже после избрания новой Верховной рады «вряд ли что-то изменится».

«Измениться может только то, что Зеленскому удастся сформировать правительство под себя или под те структуры, которые его курируют. А по отношению к России, если он не изменит риторику, то ничего не изменится в ближайшее время», — заключил Водолацкий.

Ранее стало известно, что на Украине назначена проверка NEWSONE из-за идеи телемоста с Россией.

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