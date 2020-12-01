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В Госдуме оценили идею пожизненно лишать права на приобретение оружия
01 декабря 2020, 18:05 • 70 • Политика
Предложение пожизненно лишать права на приобретение оружия за участие в несанкционированных акциях и массовых беспорядках прокомментировал во вторник, 1 декабря, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.
По словам парламентария, если вдруг появятся какие-то законодательные инициативы, то они будут связаны «с правовыми последствиями привлечения к административной ответственности или привлечения к уголовной ответственности».
Пока у человека не будет погашена судимость, он лишается права не только на приобретение оружия, но и многих других прав, добавил Валеев.
«Но это будет связано именно с наличием судимости, потому что участие в массовых беспорядках — это преступление», — сказал он в беседе с RT.
Ранее в этот же день сообщалось, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил пожизненно лишать права на приобретение оружия за участие в несанкционированных акциях и массовых беспорядках, передает телеканал «Звезда».
Он направил письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева с просьбой оценить целесообразность внесения изменений в федеральный закон «Об оружии».
Ранее, 14 октября, сообщалось, что в Госдуме намерены рассмотреть повышение возрастного ценза на приобретение оружия до 21 года.
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