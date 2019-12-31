В Госдуме оценили идею о платном общении на русском языке в Латвии

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина назвала чудовищным предложение депутата Рижской думы сделать платным общение на русском языке для клиентов с сотрудниками компаний в Латвии. По словам парламентария, подобные идеи сеют межнациональную рознь.

Панина отметила, что сейчас носители русского языка являются самой многочисленной группой в мире, подвергающейся дискриминации по языковому признаку. Миллионы людей лишаются права на образование на родном языке, закрываются СМИ, работающие на русском, создается атмосфера по отношению к русскоязычным, сказала депутат 31 декабря.

Среди прочего, добавила Панина, постоянно нарушаются документы по правам человека, которыми запрещается дискриминация по признаку языка и национального происхождения.

«Но даже на фоне всего того, что мы видели на Украине и в странах Балтии, предложения латышского политика заставить русскоговорящих граждан платить своего рода «дань» за использование русского языка в преимущественно русскоязычной Риге выглядит чудовищно», — цитирует депутата «РИА Новости».

Панина напомнила, что Латвия испытывает экономические трудности и в 2019 году вошла в тройку беднейших стран ЕС. Но вместо развития страны депутаты в Риге создают образ врага в лице русскоязычных граждан.

Накануне депутат городского парламента Риги от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение в стране на русском языке платным. Платить, как следует из ее инициативы, надо будет за общение на русском языке с сотрудниками государственных служб и коммерческих компаний.

В апреле конституционный суд Латвии признал перевод школ национальных меньшинств (в том числе русских) на латышский язык соответствующим конституции страны. Несогласные с решением проводили демонстрации, направляли петицию за сохранение двуязычного обучения.

В Латвии проживает менее 2 млн человек, около 40% из которых — русскоговорящие. При этом латышский считается государственным языком, а русский — иностранным.