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В Госдуме оценили идею Климкина сделать украинский официальным языком ООН
16 июля 2019, 20:39 • 63 • Украина
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT предложение министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать украинский официальным языком ООН.
© Владимир Федоренко РИА Новости
«Климкин за все годы своего нахождения на посту министра иностранных дел высказывал различные одиозные предложения, в том числе нарушающие международное право. Тем не менее до выборов в Верховную раду осталось всего несколько дней, а после этого сформируется новый состав коалиции и президентом Зеленским будут предложены кандидатуры на посл главы МИД», — считает депутат.
По его словам, ООН никогда не пойдёт на предложение главы украинского внешнеполитического ведомства.
«Сегодня вступил в силу закон об украинском языке. Естественно, в ООН никогда не пойдут на то, чтобы язык дискриминации стал в организации официальным», — сказал Водолацкий.
Ранее Климкин заявил о готовности МИД предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
По его словам, МИД Украины в настоящее время «активно продвигает разные инициативы по утверждению украинского языка и транслитерации».
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