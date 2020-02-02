В Госдуме оценили идею Киева продавать воду в Крым

Инициатива возобновить подачу воды в Крым станет тестом на политическую зрелость для властей Украины. Такого мнения придерживается депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее 1 февраля глава бюджетного комитета Верховной рады Юрий Аристов предложил продавать воду на полуостров, чтобы пополнить украинский бюджет. Он напомнил, что подобной практикой занимается Израиль, который зарабатывает на продаже воды «в практически воюющую страну».

Шеремет отметил, что официально подобного предложения от Киева не поступало, но в случае его реализации Киев сможет не только пополнить бюджет, но и восстановить земли в Херсонской области, пришедшие в негодность с перекрытием Северо-Крымского канала.

«Мы будем приветствовать, если украинские власти наконец-то повернут лицо в сторону экономики, а не решения своих сиюминутных задач и целей. Это решение станет тестом на политическую зрелость для нынешней украинской власти», — сказал депутат агентству «РИА Новости».

10 января президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников Крыма за невнимание к вопросам водоснабжения, потребовав организовать работу по решению проблем водоснабжения, водоотведения, а также экологических проблем.

Украина прекратила поставку воды из Днепра в Крым по Северо-Крымскому каналу в апреле 2014 года. Вода по этому каналу обеспечивала до 90% потребностей полуострова. Такое решение в Киеве называли механизмом давления на Россию.

В ответ в Крыму реализовали проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения. В августе 2019-го постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов говорил о намерении обратиться к властям страны с просьбой начать с Киевом переговоры о поставке на полуостров воды из Днепра. Он обвинял Украину в нарушении международного гуманитарного права, подчеркивая, что истоки Днепра находятся в России.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.