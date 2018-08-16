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В Госдуме оценили идею Киева попросить НАТО конвоировать суда в Азовском море
16 августа 2018, 00:24 • 54 • Украина
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН идею Украины обратиться в НАТО с просьбой сопровождать суда в Азовском море.
РИА Новости
«Нужно отметить, что сегодня со стороны Украины есть нарушения прав российских моряков. Это идёт в обход всех международных договоров и соглашений», — заявил депутат.
По его словам, входящие в НАТО страны должны прежде всего решать вопрос давления на Киев для выполнения Минских соглашений.
«Мы не поступаем, как Украина. Нужно принудить Киев выполнять «Минск-2». Сегодня именно Украина нарушает международное право и задерживает наши суда. К сожалению, такие случаи есть», — добавил Швыткин.
Ранее в Киеве не исключили возможного обращения в СБ ООН или НАТО с просьбой сопровождать суда в Азовском море.
13 августа в Совете Федерации прокомментировали НСН ситуацию с задержанием судна «Механик Погодин» на Украине.
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