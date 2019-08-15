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В Госдуме оценили идею Киева по «реинтеграции Крыма и Донбасса»

15 августа 2019, 22:09  •  136 • Украина
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя главы офиса украинского лидера Руслана Рябошапки о необходимости разработки стратегии по «реинтеграции Крыма и Донбасса».
 
© duma.gov.ru
 

«На Украине не считают Крым частью России. Исходя из этой позиции и принимаются различные шаги. Что касается представителей администрации нового президента, как и предыдущего, мы не дождёмся от них понимания в этом вопросе. Никакие аргументы российской стороны, будь то исторические факты или обстоятельства новейшего времени, не являются для них чем-то руководящим», — заявил депутат.

Затулин также отметил, что подобная позиция по вопросам Крыма и Донбасса — «общая и солидарная для украинского политикума».

«Данная точка зрения и является препятствием для нормализации российско-украинских отношений. Как и невыполнение Минских соглашений. Мы должны быть готовы к тому, что Киев при помощи пропаганды будет давить на жителей Донбасса и Крыма», — заключил он.

Ранее Рябошапка заявил о необходимости разработки стратегии по «реинтеграции Крыма и Донбасса».

По его словам, рабочая группа по вопросам «реинтеграции» уже начала обсуждать этот вопрос.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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