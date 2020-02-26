Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Истребитель шестого поколения: когда он появится и каковы его главные особенност...
Владислав Сурков рассказал о причинах своей отставки и планах на будущее
Вербовщик "Правого сектора" Пирожок получил 4 года колонии
Наконец-то окончательно разоблачен
Главная / Украина

В Госдуме оценили идею «Дня сопротивления оккупации Крыма» на Украине

26 февраля 2020, 15:54  •  106 • Украина
Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского об учреждении «Дня сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя», который будет отмечаться 26 февраля.
 
РИА Новости
 

«На Украине могут праздновать что угодно и как угодно. По сути, это показывает уровень деградации на Украине не только политической, но и личной — тех, кто там находится у власти. Им бы посоветоваться с народом Украины: чего люди хотят на самом деле — как жить, развиваться, как выстаивать отношения с Россией», — отметил парламентарий в беседе с ФАН. 

По его мнению, украинские власти выдумывают глупости, чтобы набрать популярность.

Ранее Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
25 февраля 2020, 20:24
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
25 февраля 2020, 20:24
Зеленский пообещал не закрывать шахты до трудоустройства горняков
25 февраля 2020, 17:09
В Госдуме прокомментировали заявление СНБО Украины о «развале» России
26 февраля 2020, 15:54
В Госдуме оценили идею «Дня сопротивления оккупации Крыма» на Украине
25 февраля 2020, 17:24
Москва и Киев вновь обменяются послами?
26 февраля 2020, 15:54
«Укрпочта» возобновила доставку почтовых отправлений в Китай
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 февраля 2020, 03:09
Маршал Язов дал совет Путину за три месяца до смерти: "Без резких движений"
26 февраля 2020, 03:09
"Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу": В Германии провели русск...
26 февраля 2020, 12:54
"Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки"
26 февраля 2020, 03:09
Словесный расстрел украинцев и Лукашенко: Михеев жёстко "напомнил" о грехах...
26 февраля 2020, 03:09
"Девочки, вы больные?": Напавшие на российскую делегацию грузинские журнали...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2020, 08:54
Ищи, кому выгодно: В деле MH17 на стороне России может сыграть Европа?
25 февраля 2020, 04:24
"Цэ гыбрыдна оборона": Порошенко отмолчался в ответ на пляски "русского сына" в Лондоне
23 февраля 2020, 19:39
«Этих заключённых стараются не выпускать по УДО»: как живут приговорённые к смерти, которым удалось выйти на свободу
23 февраля 2020, 06:54
"Сына обезглавили": Единственный звонок матери показал ужас политики Турции в Идлибе - Поддубный
20 февраля 2020, 04:09
ВСУ потеряли опорный пункт в Донбассе - глава Минобороны Украины
26 февраля 2020, 03:09
"Девочки, вы больные?": Напавшие на российскую делегацию грузинские журналистки обиделись на Лаврова
23 февраля 2020, 13:24
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.