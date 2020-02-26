|
В Госдуме оценили идею «Дня сопротивления оккупации Крыма» на Украине
26 февраля 2020, 15:54 • 106 • Украина
Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского об учреждении «Дня сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя», который будет отмечаться 26 февраля.
РИА Новости
«На Украине могут праздновать что угодно и как угодно. По сути, это показывает уровень деградации на Украине не только политической, но и личной — тех, кто там находится у власти. Им бы посоветоваться с народом Украины: чего люди хотят на самом деле — как жить, развиваться, как выстаивать отношения с Россией», — отметил парламентарий в беседе с ФАН.
По его мнению, украинские власти выдумывают глупости, чтобы набрать популярность.
Ранее Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
106
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 февраля 2020, 08:54
|
25 февраля 2020, 04:24
|
23 февраля 2020, 19:39
|
23 февраля 2020, 06:54
|
20 февраля 2020, 04:09
|
26 февраля 2020, 03:09
|
23 февраля 2020, 13:24