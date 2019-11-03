В Госдуме оценили данные ООН о числе убитых мирных жителей Донбасса

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал данные Организации Объединенных Наций (ООН) о гибели 3330 мирных граждан в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. По его словам, сегодня на Украине можно наблюдать тщедушие власти, которая боится сделать шаг, не оглянувшись на радикальные националистические группировки.

«Как только на Украине появится по-настоящему сильная власть, которая не делит граждан на своих и чужих, тогда конфликт будет завершен в кратчайшие сроки», — сказал депутат «Известиям».

Он отметил, что сегодня вне зависимости от принимаемых в «нормандском формате» решений любые действия Киев сначала будет «благословлять» у лидеров праворадикальных группировок.

«Так что проблема не в тех, кто хочет помочь Украине закрыть донбасский вопрос, а в самой ментальности украинской власти. Сегодня она не главный игрок на украинском политическом поле», — добавил он.

Ранее 3 ноября в Twitter ООН сообщалось, что за время вооруженного конфликта в Донбассе были убиты 3330 мирных граждан, ранения получили около 9 тыс. человек. Кроме того, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 млн нуждаются в помощи.

16 октября 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матио привел статистику небоевых потерь в стране. Согласно ей, около 900 военнослужащих погибли на Украине с начала конфликта в Донбассе в 2014 году в результате небоевых потерь — самоубийств или умышленных убийств. По его словам, причинами таких потерь являются посттравматические расстройства и то, что «человеческая психика не справляется с последствиями войны».

В мае прошлого года сообщалось, что более 3,3 тыс. военнослужащих украинской армии погибли в Донбассе с начала военной операции Киева.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик, после того как отказались признавать новую власть в стране. В ответ украинская армия начала против них антитеррористическую операцию, в апреле 2018 года сменив ее название на операцию объединенных сил.