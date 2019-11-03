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В Госдуме оценили данные ООН о числе убитых мирных жителей Донбасса

03 ноября 2019, 23:09  •  38 • Политика
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал данные Организации Объединенных Наций (ООН) о гибели 3330 мирных граждан в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. По его словам, сегодня на Украине можно наблюдать тщедушие власти, которая боится сделать шаг, не оглянувшись на радикальные националистические группировки.
«Как только на Украине появится по-настоящему сильная власть, которая не делит граждан на своих и чужих, тогда конфликт будет завершен в кратчайшие сроки», — сказал депутат «Известиям».
Он отметил, что сегодня вне зависимости от принимаемых в «нормандском формате» решений любые действия Киев сначала будет «благословлять» у лидеров праворадикальных группировок.
«Так что проблема не в тех, кто хочет помочь Украине закрыть донбасский вопрос, а в самой ментальности украинской власти. Сегодня она не главный игрок на украинском политическом поле», — добавил он.
Ранее 3 ноября в Twitter ООН сообщалось, что за время вооруженного конфликта в Донбассе были убиты 3330 мирных граждан, ранения получили около 9 тыс. человек. Кроме того, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 млн нуждаются в помощи.
16 октября 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матио привел статистику небоевых потерь в стране. Согласно ей, около 900 военнослужащих погибли на Украине с начала конфликта в Донбассе в 2014 году в результате небоевых потерь — самоубийств или умышленных убийств. По его словам, причинами таких потерь являются посттравматические расстройства и то, что «человеческая психика не справляется с последствиями войны».
В мае прошлого года сообщалось, что более 3,3 тыс. военнослужащих украинской армии погибли в Донбассе с начала военной операции Киева.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик, после того как отказались признавать новую власть в стране. В ответ украинская армия начала против них антитеррористическую операцию, в апреле 2018 года сменив ее название на операцию объединенных сил.

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