В Госдуме оценили будущее Минских соглашений и нормандского формата

При нынешней украинской власти у Минских соглашений и нормандского формата нет перспектив. Об этом в пятницу, 3 сентября, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий, в том числе комментируя слова о том, что Украина «снялась с крючка» минских договоренностей.

«С какого «крючка» они срывались, непонятно, потому что как такового «крючка» и не было. [Экс-президент Украины Петр] Порошенко подписывал данное соглашение, для того чтобы избраться на второй срок, учитывая ту политическую ситуацию, которая сложилась в то время на юго-востоке страны», — пояснил он.

У Минских соглашений и нормандского формата нет будущего и каких-либо перспектив при нынешней власти на Украине, подчеркнул политик.

По словам Водолацкого, какими бы ни были обещания нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского во время предвыборной кампании касательно прекращения конфликта в Донбассе и выполнения Минских соглашений, всё это было ложью.

Комментируя переговоры Зеленского с президентом США Джо Байденом, депутат указал на то, что Украина нужна Соединенным Штатам лишь для оказания определенного давления на Россию.

«Исходя из этого сегодня граждане Украины могут понять, что их, первое, подло и нагло обманули, и второе, что конфликт на юго-востоке будет продолжаться», — заключил он.

Заявление о «снятии с крючка» Киева ранее в этот же день сделал советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Так он отреагировал на еще апрельское заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который указал на то, что команда Зеленского «извивается как может» в попытках уйти от выполнения обязательств по Минским соглашениям.

2 сентября глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о том, что Вашингтон готов помочь Киеву завершить войну в Донбассе и обеспечить систему безопасности. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что готовность Соединенных Штатов оказать военную помощь властям Украины может негативно сказаться на конфликте в Донбассе.

Днем ранее состоялись переговоры Зеленского и Байдена. Встреча лидеров продлилась более двух часов. В частности, американский президент указал на поддержку Вашингтоном стремления Украины по вхождению в НАТО.

По итогам встречи было объявлено, что США намерены выделить Киеву дополнительно более $463 млн помощи в 2021 году на различные программы, в том числе предоставить дополнительные $45 млн в связи с конфликтом в Донбассе.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.