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В Госдуме отреагировали на заявление Порошенко о послании Путина
16 января 2020, 20:54 • 4 • Украина
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который назвал послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию «угрозой для Украины».
@poroshenko Twitter
«Надо отдать должное Порошенко: он, как и миллионы россиян, посмотрел послание Владимира Путина, проанализировал его, конспект сделал. И это говорит о весе слова нашего президента во всём мире», — сказал депутат.
Белик также отметил, что Порошенко проявил «недюжинную фантазию», чтобы привязать выступление Путина, в котором не было ни слова про Украину, к текущей украинской повестке.
Ранее Порошенко призвал обратить внимание на послание российского лидера Федеральному собранию и на проект изменений в Конституцию России, поскольку это «несёт прямые риски и угрозы Украине».
15 января Путин огласил послание Федеральному собранию. Глава государства уделил внимание в том числе вопросам демографии, здравоохранения и поддержки молодых семей.
Он также предложил провести голосование по пакету поправок в Конституцию. В частности, он выступил за ужесточение требований к кандидатам на пост президента.
Подробнее о ежегодном обращении к Федеральному собранию — в материале RT.
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