В Госдуме отреагировали на заявление Киева о встрече в нормандском формате

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий в среду, 13 октября, в беседе с «Известиями» оценил слова главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о том, что Киев ждет сигнала из Москвы для проведения встречи в нормандском формате.

«Россия неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров с украинской стороной и восстановить разрушенные социальные, политические и экономически отношения, из-за которых страдает народ Украины. Однако руководство этой страны, будучи недееспособным, не обладает самостоятельностью в принятии решении. Пока хозяин не даст отмашку, они не будут садиться за стол переговоров и решать вопросы», — сказал он.

В настоящее время Украине не была дана команда выполнять Минские соглашения, которые являются продолжением нормандского формата, подчеркнул политик. Также он отметил, что в случае проведения встречи лидеров «четверки» им будет не о чем говорить, поскольку предыдущие решения остались невыполненными украинской стороной.

По словам Водолацкого, Европе уже необходимо принимать радикальные решения и отрезать все финансовые потоки МВФ И ЕС в Украину, если они действительно хотят прекращения конфликта в Донбассе. Кроме того, политик призвал сделать украинского лидера Владимира Зеленского и его команду «нерукопожатными».

«Зеленского продолжают радушно встречать, но только лишь потому, что США разыгрывают с помощью подобных стран-сателлитов без собственного мнения антироссийскую карту», — заключил депутат.

Ранее в этот день Кулеба заявил, что Киев ждет сигнала из Москвы для проведения встречи глав МИД «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина). Также он выразил мнение, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могла бы состояться как в рамках нормандского формата, так и за его пределами. Однако, по его словам, российские официальные лица только комментируют подобную возможность, но не дают никакого ответа.

11 октября украинский президент заявил, что нормандский формат является единственной площадкой для урегулирования конфликта в Донбассе. По его словам, только в рамках переговоров на этой площадке можно завершить войну на востоке Украины.

В тот же день официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что главы Франции, Германии и России Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин в телефонном разговоре пришли к соглашению, что попросят министров иностранных дел стран встретиться в скором времени в нормандском формате. Вместе с тем Зайберт не уточнил, речь идет о главах МИД всех четырех стран или только Германии, Франции и РФ.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах