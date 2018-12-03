Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Шоколад «Паленка»: На AliExpress появились аксессуары для смартфонов с лицом По...
«Желтые жилеты» кто-то придумал»: Эксперт увидела за беспорядками в Париже руку ...
Порошенко пожаловался на «непредсказуемость» Путина после инцидента в Керченском...
Хакерская группа разоблачила планы Запада по «переобучению» греков в ненавистник...
Главная / Украина

В Госдуме отреагировали на заявление Гройсмана о «Северном потоке — 2»

03 декабря 2018, 10:39  •  76 • Украина
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, что газопровод «Северный поток — 2» является формой замаскированной войны.
 
© Григорий Сысоев РИА Новости
 

Премьер также отметил, что сохранение за Украиной статуса приоритетного транзитёра газа имеет большое значение для безопасности всей Европы.

«Сложно комментировать заявления украинских политиков последних лет. Непонятно, что происходит в их воспалённом посредством борьбы за власть мозгу. В то же время ясно, что любой газопровод, который поставляет газ в Европу, — это потеря Украиной экономической выгоды. В случае снижения объёма транзита или его прекращения Украина теряет возможность политического шантажа европейцев и России. Вот они и пытаются всеми силами остановить реализацию этих проектов», — обрисовал ситуацию Завальный.

Эксперт считает, что проекты будут реализованы, так как, по его мнению, «в Европе много популизма, но людей, руководствующихся здравым смыслом и принимающих решения, больше».

«Европа нуждается в газе и иначе как из России получить надёжные безопасные поставки, да ещё по самым низким ценам, негде…Именно поэтому этот проект  — чисто экономический и коммерческий, который будет способствовать развитию экономики Европы. И все, кто принимают решения в Европе, будь то президент или политик, это понимают», — заявил он.

Ранее Владимир Гройсман заявил в интервью немецкому изданию Die Welt, что газопровод «Северный поток — 2» является формой замаскированной войны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

76
Источник
Похожие новости
03 декабря 2018, 10:39
На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах
03 декабря 2018, 01:09
В Молдове на звание «главного румына» сделал заявку премьер-министр Павел Филип
02 декабря 2018, 15:09
В Грузии задержали семерых граждан Украины

02 декабря 2018, 18:24
Адвокат Януковича завил о желании экс-президента выступить в суде с последним словом
02 декабря 2018, 21:39
Захарова прокомментировала слова Порошенко о «планах» России относительно регионов Украины
02 декабря 2018, 11:54
Политолог прокомментировал заявление экс-главы МИД ФРГ об Украине
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
03 декабря 2018, 07:39
«Новый элемент британского присутствия»: Российские дипломаты — о «тайной операции» н...
03 декабря 2018, 01:09
«Простых людей не обманешь»: Буэнос-Айрес проводил Путина аплодисментами
03 декабря 2018, 01:09
«Порошенко лишил украинцев Родины»: Кадыров написал обличительное обращение к президе...
03 декабря 2018, 02:56
Летать в Европу на распродажи
03 декабря 2018, 07:24
Потерялись на карте: Чехию призвали противостоять «российской агрессии» в Арктике
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
30 ноября 2018, 08:09
Трамп отменил встречу с Путиным. Петя уже отмечает
29 ноября 2018, 01:28
Убирайтесь, мистер Порошенко
02 декабря 2018, 02:24
Зарубежные лидеры не смогли возразить Путину в ответ на хронологию инцидента под Керчью
30 ноября 2018, 01:40
Запад против России: удар на 5 триллионов рублей (Роман Романов)
29 ноября 2018, 02:54
«Литра точно залита»: Выступление «пьяного» Порошенко об инциденте в Черном море - видео
29 ноября 2018, 02:54
Почему провокация Порошенко превратилась в геополитический провал
27 ноября 2018, 13:24
Глава СБУ подтвердил, что на борту украинских кораблей возле Керченского пролива были его сотрудники
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.