В Госдуме отреагировали на заявление Гройсмана о «Северном потоке — 2»

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, что газопровод «Северный поток — 2» является формой замаскированной войны.

Премьер также отметил, что сохранение за Украиной статуса приоритетного транзитёра газа имеет большое значение для безопасности всей Европы.

«Сложно комментировать заявления украинских политиков последних лет. Непонятно, что происходит в их воспалённом посредством борьбы за власть мозгу. В то же время ясно, что любой газопровод, который поставляет газ в Европу, — это потеря Украиной экономической выгоды. В случае снижения объёма транзита или его прекращения Украина теряет возможность политического шантажа европейцев и России. Вот они и пытаются всеми силами остановить реализацию этих проектов», — обрисовал ситуацию Завальный.

Эксперт считает, что проекты будут реализованы, так как, по его мнению, «в Европе много популизма, но людей, руководствующихся здравым смыслом и принимающих решения, больше».

«Европа нуждается в газе и иначе как из России получить надёжные безопасные поставки, да ещё по самым низким ценам, негде…Именно поэтому этот проект — чисто экономический и коммерческий, который будет способствовать развитию экономики Европы. И все, кто принимают решения в Европе, будь то президент или политик, это понимают», — заявил он.

Ранее Владимир Гройсман заявил в интервью немецкому изданию Die Welt, что газопровод «Северный поток — 2» является формой замаскированной войны.