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В Госдуме отреагировали на запрос рады о лишении Путина госнаград Украины

18 февраля 2022, 20:45  •  293 • Политика
Запрос Верховной рады о лишении президента России Владимира Путина государственных наград Украины — это очередной бред. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев.
«Они уже не знают, как спровоцировать, как обратить на себя внимание. <…> Это всё очередной бред, идиотизм. Вы же знаете, что недавно они всю ночь провели в ожидании наших танков», — отметил он в беседе с «Думой ТВ».
Политик указал на то, что власти Украины это делают вместо того, чтобы начать конструктивный диалог, сесть за стол переговоров и начать решать вопросы.
Ранее в этот день Верховная рада поддержала депутатский запрос к президенту Владимиру Зеленскому о принятии мер по лишению Путина госнаград Украины. Такое решение поддержали 265 депутатов, передает украинское агентство УНИАН.
«Лишить всех наград и званий Владимира Путина, Дмитрия Медведева и других лиц, награжденных до 2013 года», — говорится в запросе единственного депутата рады от националистической партии «Свобода» Оксаны Савчук.
15 февраля таблоид The Sun и газета Mirror опубликовали материалы о том, что наступление произойдет в ночь на 16 февраля. После того как вторжение не состоялось, издания отредактировали статьи. Однако позднее издание Politico сообщило о том, что новой датой «вторжения» стало 20 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 17 февраля, что заявления о датах якобы вторжения России на Украину и паника, которая из-за них происходит, работают против украинской стороны. По его словам, подобное напряжение может продлиться долго. Ранее в феврале он также призывал представить доказательства планов РФ вторгнуться, если таковые имеются.
В ходе брифинга 16 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала массовой истерией сообщения о вторжении России на Украину. Она подчеркнула, что «степень абсурдности» таких заявлений поражает.
Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что не вынашивает планов по вторжению в соседнюю страну.
12 февраля глава МИД России Сергей Лавров в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, тем самым поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса».
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