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В Госдуме отреагировали на закрытие воздушного пространства США для самолетов РФ

02 марта 2022, 15:55  •  136 • Политика
Власти США ведут борьбу не просто с российским государством, а со всем российским народом. Об этом в среду, 2 марта, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя заявление американского лидера Джо Байдена о закрытии воздушного пространства страны для авиакомпаний РФ.
По словам политика, такого рода недружественные действия направлены не против властей той или иной страны, политические решения которых не устраивают Запад, а против обычных граждан.
«Эти решения касаются всех граждан РФ. <…> Нужно понимать, что власти Вашингтона в данном случае ведут борьбу не просто с российским государством, а со всем российским народом», — подчеркнул он в беседе с «Думой ТВ».
Политик подчеркнул, что таким образом Соединенные Штаты создают неудобства для конкретных семей, конкретных людей, которые, к примеру, могли вести бизнес на территории США, осуществлять какую-то культурную деятельность или связанную с образовательными и научными проектами.
«Так что в данном случае США раскрывают себя как государство, которое предпринимает абсолютно недружественные действия в отношении РФ в целом», — заключил Новиков.
О том, что Соединенные Штаты закрывают свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, Байден объявил накануне. Он уточнил, что запрет коснется всех зарегистрированных в РФ самолетов, в том числе чартерных.
Решение о закрытии неба на фоне операции России по защите Донбасса уже принял ряд других стран. Так, первой полеты для самолетов РФ ограничила Великобритания. 24 февраля премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что запретит рейсам авиакомпании «Аэрофлот» приземляться на территории государства. В России пообещали ограничить полеты британских самолетов над своей территорией, включая транзитные полеты. На следующий день компания «Аэрофлот» приостановила все рейсы в Лондон и Дублин до 23 мая.
27 февраля Франция запретила авиаперелеты над своей территорией для российских самолетов. В тот же день воздушное пространство для судов РФ закрыли еще несколько стран: Германия, Италия, Швеция, Исландия, Нидерланды, Австрия, Дания, Ирландия, Норвегия, Канада, Испания. Ранее Румыния, Литва, Эстония, Польша, Чехия и Болгария также присоединились к санкциям. 28 февраля Кипр объявил о закрытии воздушного пространства для самолетов России.
В ответ Росавиация ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира. Так, перелеты ограничены в Австрию, Албанию, Ангилью (заморская территория Великобритании), Бельгию, Болгарию, Британские Виргинские Острова, Великобританию, Венгрию, Германию, Гибралтар, Грецию, Данию (в том числе Гренландию, Фарерские острова и территориальное море), Джерси, Ирландию, Исландию, Испанию, Италию, Канаду, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Словакию, Словению, Финляндию, Францию, Хорватию, Чехию, Швецию, Эстонию и на Кипр.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.
24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение. Также он разорвал дипломатические отношения с РФ.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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