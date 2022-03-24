В Госдуме отреагировали на введение США санкций против 328 депутатов

Минфин США в четверг, 24 марта, объявил о введении новых санкций против России. Рестрикции коснулись 328 депутатов Госдумы, а также других физических и юридических лиц. В ведомстве также заявили, что действующие ограничения теперь распространяются на любые операции с золотом, если они связаны с Банком России.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с «Известиями» завил, что находится под бессрочными санкциями США, ЕС и еще нескольких стран уже на протяжении восьми лет и за всё это время ни разу на себе не ощущал их влияния.

На Западе, по его мнению, считают, что депутаты Госдумы «пачками» каждую субботу выезжают за границу. Парламентарий отметил, что это не так. Он уверен, что, например, в Европе с ее новыми моделями гражданского общества, которые ставят с ног на голову духовные и семейные ценности, делать нечего.

«Поэтому пусть своими санкциями тешат свое самолюбие. Нас они никак не затрагивают», — резюмировал он.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, в свою очередь, отметил «Известиям», что лично находится под санкциями с 2014 года, а город-герой Севастополь, который депутат представляет в нижней плате парламента, фактически находится под двойными санкциями.

«Никаких сложностей от действия этих санкций я не ощущаю, даже наоборот — это значит, что Америке настолько на дают покоя сила и мощь нашей страны, что она никак не может остановиться в желании вновь и вновь вводить ограничения», — заявил он.

Белик подчеркнул, что из-за рестрикций ни он, ни его коллеги не перестанут любить Россию, а новые ограничения, которые США продолжают обрушивать на страну, влияют также и на мировую экономику.

«А от США ничего другого, кроме очередного пакета «невиданных санкций», ожидать не приходится, если у Штатов «хватило ума» ввести санкции даже против первых лиц нашей страны», — добавил он.

О том, что администрация президента США Джо Байдена готовит новые санкции в отношении более 300 депутатов Госдумы, накануне сообщила газета WSJ со ссылкой на внутренние документы.

Тогда первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в беседе с «Известиями» заявил, что западные санкции уже неактуальны. По его словам, каждый депутат, проголосовавший за обращение к президенту о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), прекрасно осознавал, что автоматически попадает под различные ограничения.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Москвой специальной операции по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

Так, 28 февраля Евросоюз утвердил решение о замораживании активов Банка России. Глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда заверила, что российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно.

В тот же день минфин США запретил осуществлять операции с ЦБ, Минфином и Фондом национального благосостояния. До этого Вашингтон наложил санкции на ряд российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала».

8 марта президент США Джо Байден ввел запрет на весь импорт нефти из России. По его словам, решение поддержали Демократическая и Республиканская партии. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам — цены на бензин, достигшие исторически высоких показателей, продолжат расти.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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